EUR/USD

1.0240 EUR2.24bn

1.0000 EUR1.87bn

USD/CNY

7.2500 USD1.13bn

7.2000 USD1.09bn

USD/JPY

150.00 USD516.1mn

AUD/USD

0.6575 AUD804.6mn

0.6475 AUD623.9mn

0.6825 AUD323.8mn

GBP/USD

1.1600 GBP603.5mn

EUR/GBP

0.8700 EUR349.4mn

0.8800 EUR329.8mn

For more information on how to use this data, you may refer to this post here.