USD/JPY:

148.00 (US$1.74b), 145.75 (US$1.15b)

EUR/USD:

1.1100 (EUR4.06b), 1.1060 (EUR2.37b), 1.1000 (EUR2.04b)

AUD/USD:

0.6950 (AUD739.5m), 0.6785 (AUD1.16b)

USD/CAD:

1.3550 (US$1.09b)

NZD/USD:

0.6310 (NZD1.4b)

GBP/USD:

1.3130 (GBP479.8m), 1.3300 (GBP381.1m)

USD/CHF:

0.8500 (CHF788.6m)

For more information on how to use this data, you may refer to this post here.