Justin will be away today so here are the expires a little earlier than usual.

EUR/USD:

1.0450 EUR2.69bn,

1.0685 EUR2.56bn

USD/JPY:

150.00 US$1.82bn,

149.00 US$825.5mn,

150.25 US$704.6mn

USD/CNY:

7.3000 US$1.57bn,

7.2000 US$804.5mn

AUD/USD:

0.6400 AUD2.18bn,

0.6300 AUD1.56bn

USD/CAD:

1.3625 US$1.49bn,

1.3665 US$680.6mn

GBP/USD:

1.2225 GBP735.8mn,

1.2200 GBP696.3mn

EUR/GBP:

0.8785 EU302.8mn

For more information on how to use this data, you may refer to this post here.