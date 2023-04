EUR/USD

1.0920 EUR732.5mn

1.0875 EUR1.02bn

USD/JPY

131.00 USD881.7mn

127.00 USD756mn

USD/CAD

1.3600 USD1.05bn

1.3455 USD2.02bn

AUD/USD

0.6800 AUD482.4mn

0.6725 AUD647.8mn

0.6610 AUD490mn

GBP/USD

1.1700 GBP403.7mn

NZD/USD

0.6325 NZD455.3mn

For more information on how to use this data, you may refer to this post here.