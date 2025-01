EUR/USD

1.0300 (EUR1.76bn)

1.0500 (EUR1.25bn)

1.0600 (EUR1.05bn)

USD/JPY

155.00 (US$1.39bn)

148.00 (US$930mn)

USD/CAD

1.4500 (US$1.29bn)

1.4190 (US$414mn)

AUD/USD:

0.6220 (AUD580mn)

0.6350 (AUD441mn)

USD/CNY

7.2800 (US$600m)

NZD/USD

0.5625 (NZD320mn)

