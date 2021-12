Some of the larger ones on the majors

EURUSD: 1.1300- 2.6bln , 1.1350- 1.5bln , 1.1375 1.7bln

USDJPY: 113.000 - 1.8bln, 113.50-60 1.4 bln, 113.75 3bln

GBPUSD: 1.3200 1.1bln, 1.3250 1.2 bln, 1.3000 1.8bln, 1.3350 1.3bln

European cash markets open lower on the sour risk sentiment. USDJPY price between two large options.