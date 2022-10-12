The Old Lady is really ramming it down our throats now..

Headlines crossing the Reuters terminal:

  • BANK OF ENGLAND SAYS TEMPORARY GILT PURCHASES WILL END ON OCT 14
  • BEYOND 14 OCTOBER, A NUMBER OF FACILITIES, INCLUDING THE NEW TECRF, ARE IN PLACE TO EASE LIQUIDITY PRESSURES ON LDIS
  • THE GOVERNOR CONFIRMED THIS POSITION YESTERDAY, AND IT HAS BEEN MADE ABSOLUTELY CLEAR IN CONTACT WITH THE BANKS AT SENIOR LEVELS.
  • THE BANK HAS MADE CLEAR FROM THE OUTSET, ITS TEMPORARY AND TARGETED PURCHASES OF GILTS WILL END ON 14 OCTOBER