Full Story on PiQ Suite

BoJ's Ueda has been the wires, with the following headlines landing on the terminal.

  • JAPAN'S ECONOMY RECOVERING MODERATELY ALBEIT WITH SOME WEAK SIGNS
  • TREND INFLATION, WHICH IS LIKELY STILL BELOW 2%, LIKELY TO GRADUALLY ACCELERATE
  • OUTLOOK FOR OVERSEAS ECONOMIES, INCLUDING U.S. ECONOMY, REMAINS UNCERTAIN
  • UNCERTAINTY SURROUNDING JAPAN'S ECONOMY, PRICES REMAIN HIGH
  • MUST BE VIGILANT TO IMPACT OF MARKET, FX MOVES AND THEIR EFFECT ON JAPAN'S ECONOMY, PRICES
  • IMPACT OF FX VOLATILITY ON JAPAN'S INFLATION HAS INCREASED THAN IN THE PAST
  • WILL GUIDE MONETARY POLICY APPROPRIATELY FROM STANDPOINT OF SUSTAINABLY, STABLY ACHIEVING 2% INFLATION TARGET
  • MARKETS REMAIN UNSTABLE
  • MUST SCRUTINISE IMPACT OF UNSTABLE MARKET ON JAPAN'S ECONOMIC AND PRICE OUTLOOK, OUR VIEW ON RISKS AND LIKELIHOOD OF ACHIEVING OUR FORECAST
  • MUST SCRUTINISE MARKET MOVES WITH HIGH SENSE OF URGENCY FOR TIME BEING

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BoJ