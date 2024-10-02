BoJ's Ueda has been the wires, with the following headlines landing on the terminal.
- JAPAN'S ECONOMY RECOVERING MODERATELY ALBEIT WITH SOME WEAK SIGNS
- TREND INFLATION, WHICH IS LIKELY STILL BELOW 2%, LIKELY TO GRADUALLY ACCELERATE
- OUTLOOK FOR OVERSEAS ECONOMIES, INCLUDING U.S. ECONOMY, REMAINS UNCERTAIN
- UNCERTAINTY SURROUNDING JAPAN'S ECONOMY, PRICES REMAIN HIGH
- MUST BE VIGILANT TO IMPACT OF MARKET, FX MOVES AND THEIR EFFECT ON JAPAN'S ECONOMY, PRICES
- IMPACT OF FX VOLATILITY ON JAPAN'S INFLATION HAS INCREASED THAN IN THE PAST
- WILL GUIDE MONETARY POLICY APPROPRIATELY FROM STANDPOINT OF SUSTAINABLY, STABLY ACHIEVING 2% INFLATION TARGET
- MARKETS REMAIN UNSTABLE
- MUST SCRUTINISE IMPACT OF UNSTABLE MARKET ON JAPAN'S ECONOMIC AND PRICE OUTLOOK, OUR VIEW ON RISKS AND LIKELIHOOD OF ACHIEVING OUR FORECAST
- MUST SCRUTINISE MARKET MOVES WITH HIGH SENSE OF URGENCY FOR TIME BEING