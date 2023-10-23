Australian Prime Minister Albanese will visit China from November 4 to 7
Will meet with Chinese Communist Party Chairman Xi Jinping
Albanese will become the first Australian PM to visit China in seven years.
Will travel to Beijing and Shanghai.
Australian Prime Minister Albanese will visit China from November 4 to 7
Will meet with Chinese Communist Party Chairman Xi Jinping
Albanese will become the first Australian PM to visit China in seven years.
Will travel to Beijing and Shanghai.
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