Comments from PBOC hitting the wires:
- CHINA FACES CHALLENGES FROM SLOWING ECONOMIC DRIVES INCLUDING PROPERTY, INFRASTRUCTURE AND EXPORT
- CHINA IS STILL IN THE STAGE OF MEDIUM-SPEED GROWTH OF ABOUT 5%
- THERE MAY STILL BE 5-10 YEARS OF MEDIUM-SPEED GROWTH POTENTIAL
- CHINA'S CURRENT MACRO POLICY FOCUSES ON PLAYING THE ROLE OF SHORT-TERM STABILITY AND BALANCE
- ECONOMIC GROWTH NEEDS TO BE DRIVEN BY STRUCTURAL POTENTIAL
- CHINA NEEDS TO CONTINUE TO MAINTAIN A RELATIVELY LOOSE MONETARY AND FISCAL POLICY