Well, this certainly took long enough. The US officials cited are commenting that the initial findings to the missile that hit Poland may have been fired by Ukraine forces at an incoming Russian missile instead. Geez. In any case, it fits well with the denials from earlier as seen here.
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW