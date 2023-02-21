  • High yield 4.673%
  • WI at the time of the auction was 4.67%
  • Bid to cover 2.61X vs six-month average of 2.65X
  • Tail 0.3 bps vs six-month average of 0.0 bps
  • Directs (a measure of domestic demand) 22.99% vs. six-month average of 21.2%
  • Indirects (a measure of international demand) 62.04% vs. six-month average of 57.9%
  • Dealers 14.97% vs. six-month average of 20.9%