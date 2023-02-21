- High yield 4.673%
- WI at the time of the auction was 4.67%
- Bid to cover 2.61X vs six-month average of 2.65X
- Tail 0.3 bps vs six-month average of 0.0 bps
- Directs (a measure of domestic demand) 22.99% vs. six-month average of 21.2%
- Indirects (a measure of international demand) 62.04% vs. six-month average of 57.9%
- Dealers 14.97% vs. six-month average of 20.9%
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