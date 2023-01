EUR/USD

1.0875 (EUR1.02bn)

1.0855 (EUR841.4mn)

1.0900 (EUR812.6mn)

USD/JPY

130.00 (USD591mn)

129.00 (USD515.2mn)

127.50 (USD500.3mn)

USD/CNY

6.8000 (USD1.77bn)

USD/CAD

1.3400 (USD1.2bn)

1.3515 (USD300mn)

AUD/USD

0.7075 (AUD358.6mn)

For more information on how to use this data, you may refer to this post here.