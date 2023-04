EUR/USD 1.0900 (EUR4.29bn), 1.1000 (EUR2.17bn), 1.0950 (EUR2bn)

USD/JPY 133.00 (USD1.32bn), 131.00 (USD1.17bn)

USD/CAD 1.3600 (USD1.37bn), 1.3555 (USD311mn)

GBP/USD 1.2500 (GBP844.8mn)

AUD/USD 0.6700 (AUD559.1mn), 0.6760 (AUD422.5mn)

NZD/USD 0.6215 (NZD310mn)

EUR/GBP 0.8800 (EUR465mn), 0.8805 (EUR370.2mn)

