USD/JPY

151.00 (USD1.84bn)

150.00 (USD1.28bn)

146.50 (USD1.05bn)

EUR/USD

1.0600 (EUR1.24bn)

1.0700 (EUR1.24bn)

USD/CNY

7.3000 (USD2.51bn)

7.3140 (USD1.29bn)

7.3160 (USD1.07bn)

AUD/USD

0.6390 (AUD875mn)

0.6525 (AUD866mn)

0.6530 (AUD646mn)

USD/CAD

1.3500 (USD520mn)

1.3475 (USD451mn)

GBP/USD

1.1910 (GBP480mn)

1.2400 (GBP472mn)

EUR/GBP

0.8765 (EU358mn)

0.8660 (EU324mn)

NZD/USD

0.6040 (NZD359mn)

For more information on how to use this data, you may refer to this post here.