EUR/USD

1.0850 (EUR813mn)

1.0700 (EUR729mn)

1.0650 (EUR588mn)

USD/JPY

150.00 (USD1.3bn)

151.00 (USD1.11bn)

AUD/USD

0.6430 (AUD504mn)

USD/CAD

1.3800 (USD583mn)

1.3600 (USD570mn)

1.3650 (USD488mn)

GBP/USD

1.2194 (GBP451mn)

1.2270 (GBP407mn)

NZD/USD

0.5645 (NZD353mn)

0.6000 (NZD327mn)

0.6050 (NZD302mn)

USD/CNY

7.3000 (USD1.2bn)

7.2700 (USD1.16bn)

7.3500 (USD625mn)

