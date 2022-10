Those of significance coming up today:

EUR/USD

0.9800 EUR2.07bn

1.0100 EUR1.97bn

0.9900 EUR1.52bn

USD/JPY

143.00 USD425mn

143.50 USD380mn

GBP/USD

1.0800 GBP807.3mn

1.0923 GBP668.5mn

1.1300 GBP584.9mn

EUR/GBP

0.8700 EUR1.09bn

0.8990 EUR1.03bn

USD/CAD

1.3885 USD900mn

NZD/USD

0.5785 NZD408mn