- Him US consumer credit for the month of July rose by $23.81 billion. The expectations was for a rise of $33 billion
- prior month $40.15 billion (revised from $39.058 billion)
- revolving credit increase by $10.9 billion vs. $14.79 billion last month
- nonrevolving debt increased by $12.91 billion vs. $25.356 billion last month
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