US consumer credit for July 2022
  • Him US consumer credit for the month of July rose by $23.81 billion. The expectations was for a rise of $33 billion
  • prior month $40.15 billion (revised from $39.058 billion)
  • revolving credit increase by $10.9 billion vs. $14.79 billion last month
  • nonrevolving debt increased by $12.91 billion vs. $25.356 billion last month