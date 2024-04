EUR/USD: 1.0700 (EUR3.09b), 1.0780 (EUR1.04b)

USD/CNY: 7.2500 (US$1.41b)

USD/JPY: 152.00 (US$1.03b), 150.00 (US$1.02b)

AUD/USD: 0.6520 (AUD1b), 0.6500 (AUD697.6m), 0.6450 (AUD675m)

USD/CAD: 1.3685 (US$913.1m), 1.3650 (US$504.2m), 1.3727 (US$466.2m)

GBP/USD: 1.2600 (GBP674.1m), 1.2650 (GBP643.7m)

NZD/USD: 0.6050 (NZD550.4m), 0.6000 (NZD330m)

