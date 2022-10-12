Fears of supply constraints from the damage to the Druzhba crude oil pipeline are being quelled by both the Germany Govt and PERN, the pipeline operator.
Reuters Headlines:
- GERMAN ECON MINISTRY: GERMAN OIL SUPPLY IS SECURE AFTER DAMAGE ON DRUZHBA PIPELINE
- GERMAN ECON MINISTRY: SCHWEDT AND LEUNA REFINERIES ARE STILL RECEIVING OIL VIA DRUZHBA PIPELINE
- GERMAN ECON MINISTRY: THESE DELIVERIES ARE NOT INTERRUPTED
- POLISH PIPELINE OPERATOR PERN SAYS SUPPLY OF OIL TO GERMAN CLIENTS IS CONTINUING TAKING INTO ACCOUNT TECHNICAL POSSIBILITIES
- POLISH PIPELINE OPERATOR PERN SAYS POLISH REFINERIES ARE RECEIVING OIL IN LINE WITH NOMINATIONS