EUR/USD: 1.0800 EUR1.59bn, 1.0500 EUR690.6mn

USD/JPY: 135.00 USD608.5mn

AUD/USD: 0.6925 AUD2.08bn, 0.6860 AUD435.6mn, 0.6800 AUD432mn

USD/CNY: 7.0000 USD345mn

USD/CAD: 1.3670 USD794.1mn, 1.3550 USD488.8mn

NZD/USD: 0.6500 NZD1.33bn, 0.6370 NZD899.3mn

GBP/USD: 1.2000 GBP520mn

