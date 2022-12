Some of these may be of use.

EUR/USD

1.0600 EUR1.78bn

1.0300 EUR1.39bn

1.0695 EUR1.3bn

USD/JPY

136.00 USD1.31bn

130.00 USD950mn

USD/CNY

7.0000 USD1.6bn

6.9000 USD1.13bn

USD/CAD

1.3500 USD1.23bn

1.3800 USD924.8mn

AUD/USD

0.6800 AUD983.5mn

0.7000 AUD928.8mn

0.6700 AUD821.1mn

EUR/GBP

0.8700 EUR381mn

For more information on how to use this data, you may refer to this post here.